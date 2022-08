Czas na kolejną sylwetkę Absolwenta Extra naszej uczelni. Statuetkę za lipiec odebrał Mateusz Koch. Ukończył studia pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo. Obecnie jest studentem drugiego stopnia. Przy okazji wyboru studiów od razu padło na Zielona Górą, bo jak przyznaje Absolwent Extra, Zielona Góra jest miastem kompaktowym i przyjaznym młodemu człowiekowi, który rozpoczyna dorosłe życie. Sama uczelnia ma świetne, indywidualne podejście do studenta.

Mateusz Koch wybrał pielęgniarstwo ze względu na rozwojowy charakter tej dziedziny nauki. Sam bardzo aktywnie działał w kole naukowym.

Na studiach odkryłem nutkę naukowca, wstąpiłem do koła naukowego Salus, które działa przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do naszych zadań należało propagowanie działalności naukowej. Studenci uczestniczą w projektowaniu badań, publikowaniu artykułów. Jest, to koło wydające najwięcej publikacji na linii student wykładowca.