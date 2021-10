Doświadczenie w kształceniu przyszłych lekarzy, pod względem stażu, Uniwersytet Zielonogórski ma najmniejsze w Polsce, a jednocześnie robi to najlepiej w kraju, co pokazały ostatnie wyniki na Lekarskim Egzaminie Końcowym.

Jak odnieść sukces w krótkim czasie? To pytanie padło w kolejnej edycji programu 20-lecie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Naszym gościem był prof. Maciej Zabel, prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Postawiliśmy na to, co najważniejsze, czyli na dydaktykę. Sama dydaktyka to piękne słowo, ale trzeba było zadbać o kadrę oraz o bazę. Baza częściowo została stworzona na nowo, ale skorzystaliśmy też z dotychczasowej bazy, czyli uniwersyteckiej i szpitalnej.