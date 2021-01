Tradycyjnie Uniwersytet Zielonogórski rozpoczął nowy rok od Nocy Biologów. Tę edycję od poprzednich różniła forma – pokazy były w całości wirtualne. Uczelnia zorganizowała je poprzez platformę Google Classroom. Co ciekawego mogliśmy zobaczyć?

Noc Biologów rozpoczął film „Radon – zabija i leczy”. Prowadzące – dr Agnieszka Mirończyk i dr Iwona Sergiel – opowiedziały o wpływie tego promieniotwórczego gazu szlachetnego na nasze zdrowie i mierzeniu jego stężenia. Radon występuje naturalnie w glebie i skałach. Może przedostawać się do pomieszczeń np. poprzez pęknięcia i nieszczelności. W kopalniach jego stężenie zmniejsza wentylacja. Radon jest pierwiastkiem rakotwórczym i może przyczyniać się do rozwoju raka płuc. Ma jednak także dobrą stronę – wody radonowe są wykorzystywane w rehabilitacji narządu ruchu. Radon rozszerza też naczynia krwionośne, tym samym pozwala obniżyć ciśnienie krwi i poprawić ukrwienie narządów.

Kolejną prezentacją online były „Tajemnice żab”. To, co warto wiedzieć o płazach, przedstawiał mgr Michał Szkudlarek. Uczestnicy zajęć mogli przekonać się, jak różnorodne są to zwierzęta. Na świecie mamy i żaby trujące, i takie, które mogą leczyć. Niektóre z nich umieją się wspinać po szkle, mają pazury lub przezroczystą skórę.

Podczas Nocy Biologów odbyły się także warsztaty „Rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych”. Tu, w porównaniu z poprzednimi zajęciami, ilość miejsc była ograniczona. Osoby, które brały udział w warsztatach, rozpoznawały rośliny na podstawie zdjęć iglaków. Nauczyły się odróżniać charakterystyczne elementy drzew i krzewów iglastych, np. igły i szyszki. Zajęcia prowadził dr hab. Grzegorz Iszkuło.

„Głęboki oddech” zaproponował za to dr Mateusz Ciepliński. Były to warsztaty o budowie i funkcjach układu oddechowego. Tematem zajęć był również wpływ szkodliwych mikroorganizmów na układ oddechowy i ćwiczenia, które pomagają prawidłowo oddychać.

O tym, że „Zdrowie zaczyna się w brzuchu”, mówiła dr Sylwia Andrzejczak-Grządko. Uczestnicy wykładu dowiedzieli się, jaką funkcję pełni mikroflora jelitowa w ciele człowieka. Chodzi o budowanie i pobudzanie układu odpornościowego. Wykład wyjaśnił też, jaki wpływ na mikroflorę jelitową ma dieta i styl życia.

Tematem Nocy Biologów było również zanieczyszczenie światłem, zastosowanie bakterii w medycynie i farmacji. Poznaliśmy też życie nietoperzy i borsuków oraz biografię polskiego przyrodnika Tytusa Chałubińskiego – lekarza, który zwalczył epidemię cholery na Podhalu.