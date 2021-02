Należy zacząć od oddechu. Oddech jest bardzo ważną kwestią, mam wrażenie, że niedocenianą i niewiele się o tym mówi. Oddech pozwala, żeby nasza wypowiedź płynęła i wtedy nie trzeba nabierać nerwowo oddechu w trakcie wypowiadanych zdań. Jeszcze artykulacja. Ważne jest to, żeby wszystko w obrębie aparatu mowy było “w porządku”. Zawsze przypominam o szerokim otwieraniu ust. Jeśli będziemy ładnie wypowiadać samogłoski, które niosą naszą wypowiedź, to będzie ona przez to bardziej zrozumiała. Istotne jest też tempo mówienia. Zdarzają się zbyt szybkie wypowiedzi, co powoduje, że nie zawsze jesteśmy zrozumiani tak jak byśmy chcieli albo nie w takim stopniu w jakim by nam zależało.