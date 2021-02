Inżynieria środowiska to kierunek o charakterze technicznym, który wykorzystuje wiedzę inżynierską i naukową z zakresu dyscyplin biologicznych czy ochrony środowiska. Zadaniem inżyniera jest utrzymanie równowagi pomiędzy ekspansywną działalnością człowieka a zachowaniem i ochroną środowiska naturalnego.

O kierunku i perspektywach zawodu – inżynier środowiska, rozmawialiśmy z dr inż. Piotrem Ziembickim z Instytutu Inżynierii Środowiska UZ w programie “Kwadrans Akademicki”.

Inżynier środowiska to zawód z przyszłością. To właśnie na nim spoczywa odpowiedzialność za projektowanie oraz budowę sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz systemów oczyszczania wody, ścieków, powietrza i przetwarzania odpadów.

Jest to jeden z najbardziej przyszłościowych zawodów. Proszę zwrócić uwagę na rynek pracy, mówi się, że mamy boom na zadania dla inżyniera środowiska. Wszystkie projekty i programy realizowane w Polsce i na świecie związane z ochroną klimatu, efektywnością energetyczną, zarządzaniem środowiskiem, to są zagadnienia ściśle związane z inżynierią środowiska. Jest to chyba jeden z najbardziej przyszłościowych zawodów, rynek pracy jest bardzo duży w Polsce i Europie. Inżynier sanitarny, energetyk, inżynier środowiska – są to zawody wysoko lokalizowane w rankingach płacy, ponieważ są poszukiwane.

Wiedza i umiejętności absolwentów Inżynierii środowiska sprawdzają się w wyborze wielu ścieżek kariery, np. w administracji państwowej i w instytucjach jednostek samorządowych albo w działalności prywatnej.

Tak naprawdę, ścieżek rozwoju po ukończeniu studiów jest bardzo wiele. Jedną z nich jest projektowanie i tutaj istotne jest zdobycie uprawnień, które nadaje odpowiednia izba. Instytut Środowiska przygotowuje do uzyskania tych uprawnień, jesteśmy w stałym kontakcie z izbą, a wybrane przedmioty kształtujemy w taki sposób by łatwiej było później inżynierom takie uprawnienia zdobyć. Ta ścieżka prowadzi do pracy w biurze projektowym lub prowadzenia własnej działalności. Druga droga jest związana z wykonawstwem i nadzorem, pełnieniem funkcji kierownika budowy, w Polsce i za granicą. Jest to dobrze płatny zawód i obecnie bardzo poszukiwany. Trzecią ścieżką jest rozwój kariery w instytucjach samorządu terytorialnego. Ostatnio mówimy często o funkcji „energy managera” osoby, która odpowiada za kreowanie gospodarki energetycznej w danym regionie, mieście, samorządzie.

Praca inżyniera środowiska jest doceniana szczególnie w czasach pandemii, gdy ważna jest jakość powietrza, klimatyzacja w budynkach i czystość wody. Proste pytanie związane z zawodem inżyniera środowiska może pokazać szeroki wachlarz możliwości.

Pytanie wydaje się proste, jednak odpowiedź już prosta nie jest, ponieważ jest to bardzo interdyscyplinarne zajęcie. Inżynier środowiska, to przede wszystkim jest specjalista o wykształceniu ściśle inżynierskim. Ma bardzo szeroki zakres, począwszy od zagadnień związanych z wodą, uzdatnianiem i oczyszczaniem, poprzez zagadnienia związane z sieciami zewnętrznymi, ciepłowniczymi, wodociągami i kanalizacją funkcjonującymi w mieście, a skończywszy na samym budynku i jego instalacjach. Dotyczy to również efektywności energetycznej budynków i technologii przemysłowych. Te wszystkie zagadnienia są związane z inżynierią i optymalizacją procesów.

Jak wygląda program studiów na kierunku inżynierii środowiska?

Kierunek inżynieria środowiska jest prowadzony na wszystkich stopniach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Pierwszy stopień to 3,5-letnie studia inżynierskie, kolejny – 1,5-roczne studia magisterskie. Na drugim stopniu studenci mogą zdobywać wiedzę z zakresu trzech specjalności: zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów, inżynieria ekologiczna, urządzenia sanitarne.

