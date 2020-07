Jak pogodzić zainteresowanie biologią, chemią, matematyką i fizyką? Okazuje się, że jest to całkiem proste. Tak wszechstronnie kształcą się studenci inżynierii biomedycznej na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Kierunek może być strzałem w dziesiątkę dla tych, którzy są niezdecydowani albo nie chcą skupiać się wyłącznie na jednej dyscyplinie.

Lubiłam chemię, lubiłam biologię, nie do końca wiedziałam, co chcę robić i tak naprawdę nie wiedziałam, co to jest ta inżynieria biomedyczna. Zobaczyłam – fajna nazwa, ciekawa, brzmi trudno. Przeczytałam, o czym to jest i brzmiało ciekawie. I naprawdę nie żałuję. To jest taki kierunek studiów, na którym każdy znajdzie coś dla siebie, bo na przykład mamy takie osoby, które są świetne z programowania. Mamy programowanie, więc one całkowicie się w tym odnajdują, „płyną” i spokojnie mogą iść na magisterkę z tym kierunkiem. Są osoby, które lubią chemię, więc idą w tę stronę. Mamy też na przykład mechanikę, rysunki techniczne, więc każdy znajdzie coś dla siebie.