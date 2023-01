Koło Naukowe Biologów to jedno z najstarszych kół działających na Uniwersytecie Zielonogórskim. Formacja powstała w 2002 czyli, czyli zanim Wydział Nauk Biologicznych został oficjalnie powołany. Czym się jego działacze zajmują na co dzień?

Jak mówi opiekun koła, dr Mateusz Ciepliński, główną ideą koła jest po prostu szerzenie wiedzy ogólnobiologicznej studentów.

Bardzo często organizowane są również różnego rodzaju wyjazdy w teren, np. do parków krajobrazowych. Co jeszcze koło daje jego działaczom? To zdradziła nam Zuzanna Zielonka, przewodnicząca KN Biologów UZ.

