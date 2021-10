Wyobraź sobie… – tak brzmi początek tytułu wystawy, którą organizuje Instytut Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, który jest starszy od samej uczelni. Uniwersytet w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia istnienia, a instytut świętuje 30. urodziny.

Z tej okazji organizowana jest wystawa. „WYOBRAŹ SOBIE Sztuka w zmieniającym się świecie, sztuka zmieniająca świat”. Wyjątkowa, bo od jutra będzie można oglądać ją w trzech miejscach. Mówi Leszek Kania, dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Kuratorem wystawy jest prof. Ryszard Woźniak.

Artysta, który od prawie 30 lat jest związany z Zieloną Górą. Na co dzień mieszka i tworzy w Warszawie. Należy do artystów, którzy mają ugruntowane miejsce w historii powojennej sztuki. Twierdzi, że sztuka potrafi zmieniać świat. Może brzmi to utopijnie, ale artyści zawsze byli zaangażowani w bieżącą rzeczywistość.