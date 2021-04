Wirtualny Tydzień Otwarty na Uniwersytecie Zielonogórskim już dawno za nami, ale poszczególne instytuty i wydziały wciąż zabiegają o potencjalnych nowych studentów.

W kolejną sobotę, 24 kwietnia odbędzie się Dzień Otwarty Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego. Dotyczy to kierunków: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i jazz i muzyka estradowa. Od 10 do 16 pedagodzy będą prowadzić konsultacje i odpowiadać na wszystkie pytania dotyczące naszych studiów. Spotkanie odbędzie się w formie online i w formie online też należy się umówić na konsultacje z wybranym wykładowcą. Więcej informacji znajdziecie TUTAJ. Zapisy trwają do 23 kwietnia. Platforma spotkania (Skype, Messenger, Zoom, Discord, Google Hangouts Meet) do uzgodnienia.