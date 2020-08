Inauguracja roku akademickiego zwykle kojarzy nam się z wypełnioną po brzegi aulą uczelni, przemówieniami rektora, władz miasta i regionu. Niewątpliwie w tym roku będzie wyglądać inaczej. Uniwersytet Zielonogórski próbuje dostosować się do sytuacji epidemiologicznej i przygotowuje dwa możliwe warianty uroczystości.

Pierwszy zakłada, że w inauguracji weźmie udział maksymalnie 150 osób. Dzięki temu pomiędzy uczestnikami będzie zachowany dystans społeczny. Kto zasiądzie w uniwersyteckiej auli?

Władze uniwersytetu, czyli dwaj rektorzy – ustępujący prof. Tadeusz Kuczyński, który kończy swoją drugą kadencję, prof. Wojciech Strzyżewski, który obejmuje funkcję rektora. Będą prorektorzy, członkowie Senatu, Rada Uczelni, studenci, ale wyłącznie reprezentanci każdego z wydziałów. Chcielibyśmy, żeby w najbardziej optymistycznej wersji tak wyglądała inauguracja.

Według drugiego scenariusza, w uroczystości mają uczestniczyć wyłącznie dwaj rektorzy. Ustępujący z tej funkcji prof. Tadeusz Kuczyński przekaże insygnia władzy prof. Wojciechowi Strzyżewskiemu, nowemu szefowi uczelni. Niezależnie od ostatecznej formy inauguracji, transmisję z wydarzenia zobaczymy w internecie.

A czy od 1 października studenci wrócą do nauki na uczelni? To nadal jest niewiadomą. Uniwersytet bierze pod uwagę zarówno nauczanie zdalne, jak i to, że część zajęć będzie musiała odbyć się tradycyjnie, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Szczegółowe zasady wciąż są opracowywane.