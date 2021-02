Obecnie panująca pandemia silnie uderzyła niemalże we wszystkie aspekty naszego życia. To właśnie ona w dużej mierze zmusiła uczniów, studentów oraz pracowników do przeniesienia sali wykładowej i głównego miejsca pracy do swojego pokoju. Studenci w swoim programie przedstawiają państwu z jakimi problemami można się spotkać podczas pracy w domu, jak rozwiązywać te problemy i jak praca zdalna oddziałuje na nasze zdrowie.

Czy praca zdalna musi być zawsze kieratem i wyłącznie męczącą czynnością? Jak to mówią prawnicy: zależy. Praca zdalna nie musi być tylko ograniczeniem. Kilka zdań o pozytywach Home-Office opowie studentka Uniwersytetu Zielonogórskiego Justyna Kwiatkowska mieszająca na stałe w Hamburgu. Poprosiliśmy o zdanie także Tomasza Pielasa pracownika, który od marca musiał przejść w tryb zdalny.

Agnieszka Zielonka, nauczycielka liceum ogólnokształcącego w Szprotawie. Opowiedziała jak wygląda sytuacja nauczycieli w pandemicznych czasach.

Wielu z nas w okresie pandemii doznaje uczucia lęku. Niezależnie czy jest on spowodowany dezinformacją, izolacją społeczną, czy strachem o siebie i swoich bliskich. Uczucie to wiąże się z silnym dyskomfortem i utrudnia prawidłowe funkcjonowanie.

Audycje przygotowali studenci II roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Zielonogórskim: Stanisław Kwiatkowski, Adam Wysoczański, Kinga Tajchert i Eliza Kryś. Emisja audycji zaliczeniowych w każdą środę w Radiu Index po 19:00