W auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się wczoraj Gospodarcza Inauguracja Roku. Nie brakowało tematów związanych z kondycją gospodarczą Polski w pandemii, a także podatkowych nowości wynikających z Polskiego Ładu.

Spotkanie otworzył Jerzy Korolewicz, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, który stwierdził, że lubuscy przedsiębiorcy są niesamowicie odporni na różne zawirowania.

Jakby oni już nie trzy a z pięć dawek szczepionki przyjęli. Starajmy się na różnych szczeblach eliminować to, co jesteśmy eliminować lokalnie. Wpływać na lubuskich parlamentarzystów, żeby nie fundowali nam kolejnych legislacyjnych pasztetów. Oczywiście, liczyć na to, że rozwój sytuacji międzynarodowej będzie lepszy niż gorszy. Jeśli to zostanie osiągnięte, to myślę, że lubuska gospodarka wejdzie w ten rok z tarczą.