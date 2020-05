Artyści, w tym muzycy, przeżywają teraz trudny czas. Z powodu stanu epidemii zostało odwołanych wiele koncertów. Nie zamilkły jednak dzwony w Gdańsku. W kwietniowy weekend w tym mieście zabrzmiała kompozycja autorki z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Prof. Katarzyna Kwiecień-Długosz z Instytutu Muzyki skomponowała utwór „Ad fontes”. Nawiązuje on do Psalmu 42 o poszukiwaniu Boga i nadziei. Jego przesłanie jest aktualne również teraz – uważa kompozytorka.

„Ad fontes” to wyrażenie, które wzięło się z pierwszego wersetu Psalmu 42 w łacińskim tłumaczeniu. Dosłownie oznacza ono „do źródeł”. Mamy tam obraz łani, która chce dotrzeć do wody. Jest bardzo spragniona, chce się napić, pragnie dotrzeć do źródeł. To metafora poszukiwania Boga. Myślę, że dla nas te źródła są bardzo uniwersalne, niezależnie od naszych przekonań. Bo wszyscy gdzieś mamy jakieś swoje źródła – czy to w sensie naszej rodziny, czy naszych korzeni, czy tożsamości, kultury. I być może pandemia jest dobrym czasem, żeby o tych źródłach pomyśleć, żeby je sobie uświadomić.