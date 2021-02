Uniwersytet Zielonogórski będzie miał swoją reprezentację futsalistów w finałowym turnieju Akademickich Mistrzostw Polski. Zielonogórzanie awans wywalczyli w półfinałowych zmaganiach w Katowicach.

W fazie grupowej zielonogórzanie wygrali tylko jedno spotkanie, za to okazale z katowickim Uniwersytetem Ekonomicznym 6:0, dzięki czemu awansowali do ćwierćfinału, w którym pokonali uczelnię z Dąbrowy Górniczej. To był kluczowy mecz, bo czołowa czwórka zapewniła sobie bilety na finał. Turniej ocenia Maciej Dudek, który cieszy się, że jego podopieczni najlepiej grali w najważniejszych momentach.

Jestem zadowolony z gry chłopaków. Dla nas były najważniejsze te mecze, które nam coś dawały. Pierwszym małym kroczkiem do wykonania było wyjście z grupy. Później mecz ćwierćfinałowy. Bardzo fajnie tam wyglądaliśmy i chciałbym, żeby była powtarzalność tej gry w innych spotkaniach, żeby ci zawodnicy potrafili tak brać na siebie gry, jak w ćwierćfinale.

W półfinale nasi ulegli Uniwersytetowi Śląskiemu 3:4. W spotkaniu o trzecie miejsce zremisowali z PWSZ-em Wałbrzych 5:5, ale w karnych lepsi byli rywale. Jakie prognozy na finałowe zmagania?

Myślę, że jedziemy tam pełni optymizmu. Będziemy chcieli wyrwać tam jak najwięcej. Z półfinalistów najlepszy był zwycięzca, zespół z Wrocławia. My przegraliśmy z nimi 1:4, ale do 5 minut przed końcem był wynik 0:0. Straciliśmy gola, a mieliśmy też sytuacje, by samemu otworzyć wynik. Mamy nadzieję, że w ponownym spotkaniu z nimi to nam dopisze szczęście. W AMP-ach jest tak, że czasami jedna bramka decyduje, a potem końcowy wynik jest nieadekwatny do całej gry.

Finałowy turniej na przełomie lutego i marca odbędzie się w Poznaniu. Pięć lat temu to właśnie w stolicy Wielkopolski zielonogórzanie sięgnęli po złote medale.

Półfinał AMP w Katowicach, wyniki Uniwersytetu Zielonogórskiego:

Faza grupowa:

Uniwersytet Zielonogórski – UPr Wrocław 1:4

UZ- UE Katowice 6:0

Uniwersytet Zielonogórski – Politechnika Śląska Gliwice 0:2

Ćwierćfinał:

UZ – Akademia WSB Dąbrowa Górnicza 5:2

Mecz półfinałowy:

UZ – UŚ Katowice 3:4

Mecz o III miejsce:

UZ – PWSZ Wałbrzych 5:5 (1:2)