Eko-Pol AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego z czwartym zwycięstwem w rozgrywkach II ligi futsalu. Zielonogórzanie pewnie pokonali na wyjeździe mający duże aspiracje w tym sezonie Śląsk Wrocław 5:2 (3:0).

Strzelanie zapoczątkował w zespole zielonogórzan Maksymilian Chmielak. Popisał się okazałym trafieniem pod poprzeczkę. Do przerwy było 3:0 dla zielonogórzan, w barwach których bramki strzegł… nominalny gracz z pola Sebastian Hausler.

Debiut na bramce, chociaż na “szóstkach”, jak nie było bramkarza, to zawsze mnie wrzucali. Mówili, że bardzo dobrze mi to wychodzi. Trener Maciek też postawił na mnie. Udało się wykorzystać parę momentów, akcji i wyjść na połowę przeciwnika, zbudować akcję w przewadze, co przy jednej sytuacji udało się zamienić nawet na bramkę.