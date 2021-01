Ósmy zespół pierwszoligowych zmagań GKS Tychy będzie rywalem II-ligowego Eko-Polu AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach 1/32 finału Pucharu Polski w futsalu. Akademicy zagrają w niedzielę w Krośnie Odrzańskim.

Szanse zielonogórzan ocenia Marek Lemański, dyrektor biura klubu AZS UZ.

Lemańskiego pytamy również o wznowienie lubuskiej II ligi futsalu. Przypomnijmy, Lubuski Związek Piłki Nożnej ze względu na pandemię zawiesił te rozgrywki do końca stycznia.

Będziemy czekali na decyzję LZPN-u, co do kontynuacji tych rozgrywek. Do tej pory rozegraliśmy jedną kolejkę. Bardzo liczymy na to, że uda nam się w lutym i marcu nadrobić zaległości i wyłonić mistrza II ligi. Przypomnę, że tego mistrza czekają potem baraże z drużynami z województw: dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego o wejście do I ligi.