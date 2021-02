Na przełomie lutego i marca w Poznaniu odbędzie się finałowy turniej Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu. W zmaganiach wezmą udział reprezentanci Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Przedstawiciele naszej uczelni przepustki do finału wywalczyli w ubiegłym tygodniu, zajmując czwarte miejsce w półfinałowym turnieju w Katowicach. O apetytach na finałową konfrontację mówili w Szatni Akademików Maciej Enkot i Kacper Lechowicz. Ten drugi uważa, że UZ w stolicy Wielkopolski może dużo zdziałać.

Myślę, że skoro udało nam się tam awansować, to pojedziemy tam z pełną mobilizacją i zajdziemy jak najdalej. Fajnie byłoby zostać mistrzem Polski. Hala wszystko zweryfikuje.

Maciej Enkot jest zdania, że poziom finałowego turnieju już w Katowicach prezentowała czołowa czwórka zespołów, czyli te, które zdobyły bilety na turniej w Poznaniu.

Te cztery drużyny, które się zakwalifikowały z półfinału to już jest taki poziom, że na pewno każdy z nich sobie tam poradzi. Dla nas to jest pierwszy awans, dla tej grupy ludzi. Te finały to będzie dla nas coś nowego.