Na dziewiątym miejscu w jedenastozespołowej grupie południowej I ligi zakończyli pierwszą część sezonu futsaliści AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego. Akademicy na zaplecze ekstraklasy powrócili po czterech latach przerwy. Początek był obiecujący, ale im dalej w las, tym było trudniej.

W miniony weekend zielonogórzanie przełamali półtoramiesięczną serię bez zwycięstwa, wygrywając na wyjeździe z jednym z najsłabszych zespołów w stawce, przedostatnią w tabeli ekipą Heiro Rzeszów 5:4. – To był bardzo ciekawy mecz ze zwrotami akcji – mówi Maciej Górecki, trener zielonogórzan.

Przeciwnicy kończyli pierwszą połowę na prowadzeniu 3:2. Dużo się działo. W końcówce też było gorąco. Przy wyniku 5:4 rywale mieli stuprocentową sytuację. Dużo się działo, ale tak na chłodno myślę, że zasłużyliśmy na to, żeby ten mecz wygrać.

Zielonogórzanie wygrali trzy mecze, jeden zremisowali i sześć przegrali. Górecki zwraca uwagę, że poziom zaplecza ekstraklasy podniósł się.

Wszystkie zespoły grają typowy futsal. Cztery lata temu to była taka bardziej “halówka”. Dużo chłopaków potrafiło grać w piłkę, mieli umiejętności, ale w futsal grało kilka drużyn. Teraz każdy gra futsalowo. Jest dużo wymienności pozycji, agresji w defensywie, dużo typowych, specyficznych dla futsalu ruchów i zagrań. To na pewno progres w porównaniu do tego, co było cztery lata temu.

Ścisk w środku tabeli spory. Zielonogórzanie mają 10 punktów, czyli tyle samo, co dwa zespoły będące przed nimi. Do piątego Górnika Polkowice AZS traci tylko 4 punkty. Powrót do gry pod koniec stycznia.

Więcej podsumowań pierwszej części sezonu w środę. Maciej Górecki będzie gościem programu Szatnia Akademików o 11:15.