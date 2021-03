Zdecydowała jedna bramka. Jednego trafienia zabrakło Eko-Polowi AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego, by wygrać zmagania w lubuskiej II lidze futsalu. Akademicy uplasowali się na drugim meczu za ASPIS-em Gubin.

Rozgrywki już na starcie były kadłubowe, bo zgłosiły się do nich zaledwie cztery zespoły. W trakcie sezonu wycofała się jeszcze drużyna ze Świebodzina. Sezon dokończyły wiec trzy ekipy. AZS-owi czkawką odbija się pierwsze spotkanie z gubinianami u siebie, w którym prowadzili 4:0, a przegrali finalnie 6:8. W rewanżu wprawdzie AZS triumfował 6:4, ale w tabeli lepsi byli gubinianie, którzy w Zielonej Górze strzelili więcej goli.

Tak naprawdę przegraliśmy zasadą bramek na wyjeździe. To jest ciężkie do przełknięcia, bo nie czujemy się słabsi, a wręcz przeciwnie. Gdyby to był mecz o awans, spotykamy się i gramy teraz, to jestem przekonany, że wygrywamy to spotkanie.