Jaka jest obecnie sytuacja finansowa Uniwersytetu Zielonogórskiego w dobie pandemii?

Takie oto pytanie zadaliśmy kancelerz naszej uczelni – Katarzynie Łasińskiej. UZ, którą gościliśmy w Radiu Index w mijającym tygodniu. Jak się okazuje Uniwersytet Zielonogórski, podobnie zresztą jak wszystkie uczelniane placówki w kraju, mocno odczuł skutki pandemii. Jak mocno?

Przychody są dużo mniejsze, chociażby z tytułu wynajmu w Domach Studenta czy auli – to strata około pięciu milionów złotych. Do tego środki dezynfekujące – to koszt około miliona złotych. Do końca roku te koszty związane z doposażeniem uczelni to będzie kwota około 1,5 miliona złotych