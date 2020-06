Zobacz info

Socrates Cafe LGBT+ powraca, przyjdź i niech ogarnie cię fala zagorzałej dyskusji! Sokrates Cafe LGBT+ — to comiesięczne spotkania dyskusyjne w duchu sokratejskim i demokratycznym. Każdy jest mile widziany. Każdy będzie miał prawo do zabrania głosu, ale nie będzie do tego zobligowany. Co ważne nie ma z góry określonych tematów. To grupa ustala, o czym chciałaby podywagować podczas danego spotkania. Jednak temat dyskusji musi być sformułowany pod postacią pytania, na które można (przynajmniej spr...