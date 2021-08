Ruszyła druga rekrutacja na Uniwersytecie Zielonogórskim. Chodzi o studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz studia jednolite magisterskie. Nabór prowadzony jest praktycznie na wszystkich kierunkach, wyjątkiem jest wyłącznie kierunek lekarski. Tam prowadzona jest wyłącznie jedna rekrutacja.

Drugi nabór śmiało można nazwać tym uzupełniającym. Mówi Ewa Sapeńko, rzecznik prasowy Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W tym roku najwięcej wolnych miejsc zostało na wydziałach technicznych.

Drugi nabór to też szansa dla maturzystów, którym nie do końca poszło na egzaminach. W sierpniu mają szansę na ich poprawę, a do września na złożenie dokumentów na Uniwersytecie Zielonogórskim.