Witam wszystkich! Zapraszam na trening wprowadzający z odważnikami Kettlbell 😎 Trening jest bezpłatny. Co będzie na takim treningu i do czego prowadzi? 👉Nauczysz się podstawowych technik z kettlami 👉Pozwoli Ci to dołączyć do mojej grupy treningowej 👉Przekonasz się czy jest to trening dla Ciebie 👉Dowiesz się jak wygląda taki trening krok po kroku 👉Uzyskasz informacje jak trening z Kettlbell może wpłynąć na poprawę zdrowia 👉Po treningu zdecydujesz czy chcesz dołączyć do grupy Treningi grupowe Wtor...