Niezmiennie, od początku Winobrania, zapraszamy Was na audycje „Poznaj Uniwersytet Zielonogórski”. Co ciekawe – władze oraz wykładowcy naszej uczelni odnoszą się nie tylko świata akademickiego, ale także do tego co nas otacza. W części poświęconej Instytutowi Architektury i Urbanistyki porozmawialiśmy na przykład o zielonogórskich kamienicach.

Zabudowie zielonogórskiej starówki przyjrzała się dr Alicja Maciejko.

Centrum miasta jest zawsze elementem jednoczącym mieszkańców. W tym otoczeniu możemy zawsze czuć się bezpiecznie. Możemy być dumni z architektury naszego miasta. Jest ona piękna i bogata. I na pewno sprzyja poprawie życia w Zielonej Górze.

Było też o predyspozycjach osób, którym marzy się zawód architekta. Okazuje, że potrzebne są nie tylko zdolności techniczne i matematyczne. Według Maciejko trzeba być przede wszystkim wizjonerem.

Jest to zawód dla odważnych i ambitnych. Pracowitych, a także dla osób, które chcą zmieniać świat. Chcą kształtować przestrzeń i czuć się odpowiedzialni za to, jak wygląda nasze otoczenie.

Nasz gość zdradził nam także, że w świecie dzisiejszych możliwości technicznych architekt jest w stanie zaprojektować niemal wszystko. Studenci architektury na UZ uczeni są zatem nie tylko praktyki, ale również odpowiedzialności. Także za środowisko. Duży nacisk kładziony jest na ekologiczne aspekty. Całą wtorkową rozmowę z dr Alicją Maciejko znajdziecie na portalu wZielonej.pl.