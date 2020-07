Jak zapobiegać zakażeniom koronawirusem? Nad tym zastanawiali się studenci IV roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dyskusja w trakcie zajęć z chorób zakaźnych skłoniła ich do tego, by sprawdzić, czy Polacy rzeczywiście stosują się do wytycznych w trakcie epidemii. Pod kierunkiem prof. Marii Gańczak z Collegium Medicum stworzyli więc raport o noszeniu maseczek.

Najpierw studenci przeprowadzili badanie, które polegało na obserwacji przechodniów. W ciągu trzech tygodni maja zebrali prawie 2400 informacji.

Tym badaniem objęliśmy Polaków mieszkających aż w 13 województwach Polski, które różnią się między sobą pod względem zapadalności na SARS-CoV 2. Studenci bardzo entuzjastycznie podeszli do tego badania. Wykazali się naprawdę prozdrowotną i proobywatelską postawą. Wszyscy studenci IV roku prowadzili obserwacje i dzięki temu udało nam się zebrać około 2400 indywidualnych pomiarów.

Badanie wykazało, że ludzie coraz rzadziej nosili maseczki. W pierwszym tygodniu obserwacji miało je niecałe 75% osób, później już około 65%. Zmniejszał się też odsetek ludzi, którzy poprawnie zakładali osłonę nosa i ust. O czym świadczą te dane?

Oprócz tego, że poczuliśmy się pewnie zmęczeni tymi obostrzeniami, narastała może frustracja związana ze stanem epidemicznym, przyczynił się do tego też brak przykładu idącego z góry – od liderów, od czołowych polityków. Jeśli ten przykład „u góry” pokazywał, że masek można nie nosić, to przekładało się to pewnie na spadkowy trend ich noszenia.

Prof. Gańczak uważa też, że nakaz noszenia maseczek był słabo egzekwowany – w maju służby wystawiły niewiele mandatów za brak osłony nosa i ust. A czy uzasadnione są obawy, że maseczki szkodzą zdrowiu?

Jedyne, na co możemy rzeczywiście narzekać, to duszność – szczególnie w przypadku osób starszych. Ale od razu podpowiem, że w takich przypadkach warto skorzystać z maski profesjonalnej, z filtrem, który ma zaworek. Te maski są lepiej dopasowane i wykazują rzeczywiście dobre działanie przeciw występowaniu tej duszności.

Badanie na temat noszenia maseczek było pierwszym takim projektem w Europie Środkowej. Twórcy raportu podkreślają, że trzeba edukować społeczeństwo w zakresie ochrony przed wirusem. Okazuje się, że problem braku maseczek lub ich nieprawidłowego zakładania dotyczy głównie młodych mężczyzn. Tymczasem to właśnie oni często skracają społeczny dystans, co przyczynia się do rozprzestrzeniania wirusa.