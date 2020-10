Zobacz info

Grzyby odgrywały ważną rolę w życiu wsi. Rozpoznawano wiele gatunków grzybów jadalnych, ale wykorzystywano również te uznawane za trujące czy mniej znane obecnie. Chociażby huba używana była jako podpałka, maślakami smarowano osie wozów, muchomory sprawdzały się idealnie na różne uciążliwe insekty. Obecnie grzybobranie to raczej zajecie rekreacyjne, które w naszym kraju cieszy się olbrzymia popularnością. Kto z nas chociaż raz nie wybierze się z koszykiem do lasu? My zapraszamy Państwa do udz...