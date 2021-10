Zapowiadali walkę o zwycięstwo, a po raz trzeci z wyjazdu wrócili na tarczy. PKM Zachód AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego przegrał w sobotę w Lesznie z Realem Astromalem 23:28.

Trener Ireneusz Łuczak w rozmowie z Radiem Index przyznaje, że mecz był bardzo brutalny.

Mecz był bardzo wyrównany do 40 minuty, gdy graliśmy normalnie, bez żadnych przesadnych wykluczeń. Później pojawiły się wykluczenia i w tym czasie zespół z Leszna odskoczył i później już nie było szans. Co już dochodziliśmy, to zaraz pojawiały się kary dwuminutowe. Drużyna z Leszna grała bardzo agresywnie, w złym tego słowa znaczeniu. Brutalnie. Po gwizdku dalej uderzali. Po gwizdku nasz bramkarz zostały trafiony piłką w twarz. Szymon Gołębiowski dostał otwartą dłonią w twarz. Za to należała się czerwona karta, ale niestety takiej nie było.