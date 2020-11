Zagadnienia takie jak pisanie i testowanie kodu, śledzenie postępu rozwiązywania problemów i inne kwestie programistyczne będzie poruszać szósta edycja Akademii ADB. To cykl wykładów i ćwiczeń dla młodzieży, a szczególnie studentów Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ze względu na obecną sytuację, zajęcia będą prowadzone w internecie.

Zajęcia są jedną z form współpracy wydziału z firmą ADB – dostawcą rozwiązań technicznych dla interaktywnej telewizji cyfrowej czy sieci szerokopasmowej. Spółka ma doświadczenie w projektowaniu oprogramowania i z powodzeniem uczy tego studentów – swoich przyszłych pracowników.

Jest to na pewno wspaniała forma uzupełniania wiedzy zdobywanej w czasie normalnych zajęć, wiedzy już bardziej specjalistycznej, bardziej zbliżonej do tego, co się dzieje w firmach. W ten sposób studenci są przygotowywani do przyszłej pracy w firmach IT naszego regionu. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli coś się pojawia w podręcznikach, to z reguły jest to wiedza, która była aktualna jakieś 5-6 lat temu. Dla informatyki to jest epoka. Dlatego kontakt bezpośrednio z osobami działającymi w firmach IT to kontakt z najnowocześniejszą technologią.