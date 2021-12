Ruszyły VII Dni Języków Obcych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Tegoroczne hasło przewodnie wydarzenia brzmi „Brak, nieobecność, przejściowość”. Jak mówi dr Małgorzata Karczewska – udział w wykładach może wziąć każdy.

Każdy też znajdzie coś dla siebie z zakresu tematyki.

Mimo, że mamy temat przewodni, to każdy prelegent może ująć go na swój sposób. Czasem więc jesteśmy zdziwieni sposobem spojrzenia na daną tematykę. W tym roku mówimy między innymi o pracy nauczyciela w warunkach zdalnych.

Co ciekawe – dyskusja o językach toczy się nie tylko po polsku. Zaproszenie zagranicznych gości jest łatwiejsze zwłaszcza w pandemii, kiedy konferencja przyjęła formę zdalną.

Co roku wysyłamy zaproszenia do udziału w tym wydarzeniu. Do naszych współpracowników oraz osób, które już wcześniej wykładały. Informujemy o temacie. Później otrzymujemy zgłoszenia, sprawdzamy czy referaty wpisują się w tematyczne założenia.