Warsztaty Tattoo Flowers 21 lipca 2020 Centruw Szkoleniowe Indigo w Zielonej Górze Nailart kwiatowy to zdecydowanie mój świat💜 Tym razem mam dla Was kwiaty w połączeniu z ponadczasowym ombre. Nad czym bedziemy pracować na warsztatach? ➡️stworzymy ekspresowe ombre hybrydami w kolorach lata🌈 ➡️oraz salonowe kwiaty malowane hybrydami i żelemi do zdobień😁 Proste, efektowne, kolorowe, idealne w pracy salonowej... Dla kogo skierowane są Warsztaty Tattoo Flowers? Zdecydowanie- dla każdego👍 Zabieramy ...