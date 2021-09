Uniwersytet Zielonogórski stawia na współpracę ze szkołami średnimi. Dowodem ma być kolejna umowa. Została ona podpisana pomiędzy Wydziałem Mechanicznym, a Zespołem Szkół Technicznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, nazywanego potocznie “Elektronikiem”.

Głównym celem współpracy ma być podwyższenie poziomu nauczania w szkołach. Wspólne projekty są także szansą na przekonanie młodzieży do studiowania właśnie na UZ. Mówi prof. Władysław Papacz, dziekan Wydziału Mechanicznego.

Mamy mniej studentów w stosunku do innych wydziałów, a to skutkuje tym, że nasi studenci mają lepszy dostęp do laboratoriów. Mają miejsce i jest dla nich miejsce. Mają lepszy dostęp do prowadzących zajęcia. Łatwiej mogą rozwiać swoje wątpliwości. Dydaktycy mają dla nich dużo czasu.