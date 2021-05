Już 7 czerwca ruszają zapisy na 6. Bieg dla Transplantacji. Organizatorem sportowego wydarzenia jest Uniwersytet Zielonogórski. Tradycyjnie już będzie to bieg charytatywny. Jego głównym celem jest upowszechnianie wiedzy na temat pobierania i przeszczepiania narządów oraz komórek krwiotwórczych. Jest to też świetna okazja do popularyzacji biegania i propagowania zdrowego trybu życia.

Ze względu na pandemie i towarzyszące jej restrykcje tegoroczna edycja biegu będzie jednak zdecydowanie inna niż poprzednie.

W biegu może wziąć udział 300 zawodników. Ten limit może naprawdę szybko się wyczerpać. Proponujemy więc już 7 maja się zapisać. Biegniemy sami. Nie biegniemy grupowo. Każdy z zawodników musi pokonać trasę 6 km, potem ją udokumentować i przesłać na wydarzenie, które mamy na naszych mediach społecznościowych.

Start biegu zaplanowano na 7 czerwca. Meta 13 czerwca. Data nie przypadkowa – 7 czerwca to urodziny UZ. Bieg dla Transplantacji jest bowiem jednym z elementów programu obchodów jubileuszu 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dlatego też, żeby zaakcentować to wydarzenie, zawodnicy muszą rozpocząć bieg 20 minut po pełnej godzinie. A wszystko po to żeby pomóc.

Wpisowe to tylko 20 zł. Tylko i aż. 20 zł dlatego, że zbieramy dla dziewczyn – Ani i Martyny, które są po przeszczepach nerek. Leczenie po tym przeszczepie musi być kontynuowane całe życie, dlatego też zawsze będą im potrzebne środki finansowe. A jeżeli możemy połączyć przyjemne z pożytecznym, to dlaczego tego nie zrobić.

Szczegółowy regulamin dotyczący wydarzenia znajdziecie na stronie Uniwersytetu Zielonogórskiego.