Uniwersytet Zielonogórski szykuje się do otwarcia punktu szczepień. Skorzystać z niego będą mogli pracownicy administracyjni, studenci oraz doktoranci. Punkt powstaje w uczelnianej hali sportowej przy ulicy Prostej.

Stworzenie punktu szczepień na uczelni ma być szansą na przyjęcie szczepionki przede wszystkim dla młodszych roczników, które do tej pory nie miały jeszcze okazji na rejestrację lub samo przyjęcie szczepienia. W uczelnianym punkcie podawany będzie preparat marki Pfizer.

Bardzo serdecznie wszystkich namawiam do tego, żeby się zaszczepili. Bo im więcej nas będzie po szczepieniu, tym większą pewność będziemy mieli, że jesienią wrócimy do normalności. Normalnych zajęć. Wrócimy do sal wykładowych. I będziemy mogli nareszcie normalnie pracować, funkcjonowac, żyć.