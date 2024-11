Uniwerka – tak będzie nazywać się nowy Bachusik, a dokładniej Bachantka, która pojawi się na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Nazwą nawiązuje m.in. do uczelni, ale także do Unii Europejskiej i jubileuszu 20-lecia obecności w niej Polski. Uroczyste odsłonięcie figurki odbędzie się w najbliższy poniedziałek, o godz. 10:50 na kampusie B, przed budynkiem A-16 przy al. Wojska Polskiego 69. Będzie to już czwarta figurka bachusikowa na UZ, ale pierwsza w wersji żeńskiej. Autorem rzeźby jest zielonogórski artysta – Robert Tomak.