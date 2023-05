Jak już Was informowaliśmy – w Zielonej Górze trwają obecnie Bachanalia, czyli święto studentów. Codziennie przygotowujemy dla Was relacje z różnego rodzaju imprez i wydarzeń. Postanowiliśmy jednak pójść jeszcze krok dalej i sprawdzić, kiedy to Bachanalia po raz pierwszy pojawiły się w naszym mieście.

Okazuje się, że pierwsze bachanalia pojawiły w naszym mieście w roku 1968 i co ciekawe były organizowane przy okazji … Winobrania. Co jeszcze może zaskoczyć w historii Bachanaliów? Mówi o tym Marek Herejczak ze Stowarzyszenia „Uzeciak”

Taką rzeczą były chociażby na składakach. Na placu Słowiańskim. Nasi studenci ścigali się ze studentami z Bydgoszczy. Nasi wygrali, ale ścigali się na tych rowerkach całą dobę.

I tak jak różne były pomysły na świętowanie, tak też różne były znaczki bachanaliowe, nazywane proporcami. A co, jeśli chodzi o muzykę? Tutaj również różne były gusta… Same zaś koncerty odbywały się trzy razy w tygodniu.

Wtedy było dużo między innymi zespołów jazzowych. Oprócz grup studenckich, lokalnych, występowały również zespoły z kraju. Ogólnie Bachanalia były wtedy nieco inne. Działo się między innymi w auli UZ, w Parku Tysiąclecia albo na deptaku.

Przypomnijmy, że tegoroczne Bachanalia potrwają do soboty 27 maja. Relacje z nich znajdziecie na naszym portalu w zielonej pl oraz codziennie na antenie radia index około godziny 10.30.