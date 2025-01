„Ćwiczyć każdy może”, „od kanapowca do sportowca”, czy „pokolenia gonią lenia” – takie hasła mogą dostrzec mieszkańcy Zielonej Góry. To hasła nowej kampanii AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego i uczelni, która ma za zadanie promować aktywność sportową wśród zielonogórzan.

– Chcemy podkreślać, że oferta AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego nie jest dedykowana tylko dla studentów i pracowników uczelni – mówi Małgorzata Ratajczak-Gulba, członkini zarządu AZS UZ.

Po to jest taka wielka kampania, żeby wszyscy mieszkańcy zobaczyli, że AZS wychodzi naprzeciwko nim. Początek roku, są nowe postanowienia noworoczne i dlaczego nie sport. Nie mówimy o sporcie wyczynowym, ale o takim, żeby w zdrowym ciele był zdrowy duch. Jeśli ktoś myśli o aktywności, to dlaczego nie u nas? w AZS?

Bo AZS UZ to nie tylko wyczynowe sekcje ligowe, ale także szerokorozumiana rekreacja w postaci m.in. takich zajęć jak: tańce, fitness, aqua aerobik.

Klub pod koniec ubiegłego roku przekroczył liczbę tysiąca członków. Mówi dr Bartłomiej Hes, wiceprezes zielonogórskiego klubu.

Na początku naszej kadencji założyliśmy cel, żeby dobić do 1 tys. członków, to się udało pod koniec ubiegłego roku. Mamy dużo studentów i pracowników, ale wychodzimy też z ofertą do wszystkich mieszkańców. Są zajęcia od dzieci przedszkolnych, do osób starszych, a także osób z niepełnosprawnościami. Ta oferta jest naprawdę bogata.