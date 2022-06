W najbliższą sobotę rusza pierwszy rajd rowerowy z cyklu „800km i 700 kół”. Imprezę organizuje AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego w związku obchodami 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich.

To będzie cykl wypraw dla zielonogórzan. Tempo będzie dostosowane do wszystkich uczestników wyprawy. Suma wszystkich przejechanych kilometrów podczas spotkań rowerowych będzie wynosiła 800km, a szacowana liczba osób, która weźmie w nich udział to 350 czyli 700 kół rowerowych. W sobotę uczestnicy pojadą do Parku Książęcego w Zatoniu. Start o 10:00 spod CRS, meta przy Ogrodzie Botanicznym. Pierwszy rajd ma mieć w sumie 30 km. Warunki uczestnictwa? Rower i kask.