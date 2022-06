Animacja Kultury, to kierunek studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim z bardzo bogatą historią. Absolwentami są m.in aktorzy, kabareciarze czy dziennikarze, do tego grona należą też dyrektorzy ośrodków kultury. Po chwili nieobecności specjalność wraca na lubuską uczelnie w nowej wersji. Teraz przyszli animatorzy nie tylko nauczą się kreować eventy, ale także zapoznają się z tajnikami twórczej aktywności w sieci. To nowy człon kierunku.

Nowy twór niesie ze sobą wiele kreatywnych i nowoczesnych metod przystosowujących do nauk związanych z pracą w instytucjach kultury. Przedmioty zawarte w ramach programu studiów rozwijają kompetencje miękkie. Tegoroczni maturzyści, którzy zastanawiają się nad taką formą rozwoju naukowego mogą zadać pytanie jakie możliwości daje studiowanie animacji.

Można być opiekunem świetlicy, można zajmować czas najmłodszym w czasie lekcji, po lekcjach żeby się nie nudziły, tego jesteśmy uczeni. Wiadomo jest to dopiero licencjat, a to początek dalszej drogi w edukacji. Doświadczenie nabierane w trakcie studiów jest niezastąpione, bo mamy praktyki w dziale kultury oraz w szkołach, bo mamy także wykształcenie pedagogiczne po tym kierunku.

Mówił Michał Kołaczkiewicz. Obecnie wiele podmiotów kulturalnych rozwija swoje profile w mediach społecznościowych. Aktualny profil animacji ma z tym wiele wspólnego.

Twórcza aktywność w sieci, to wykorzystania nowych mediów do budowania marki osobistej, do prowadzenia reklamy. To co nam bardzo pomaga do rozwoju poza studiami. Jest to nasze koło naukowe, które ma swoją stronę na Facebooku. Mamy też swoje konta na portalach społecznościowych i wykorzystujemy to, do tego by dodawać treści dotyczące naszej działalności i tworzyć kreatywne przedsięwzięcia.

Maja Massier jest także przewodniczącą koła naukowego. Koło Naukowe Animacje UZ działa na naszej uczelni na szeroką skalę.

Jeśli chodzi o nasze koło naukowe, to jest dość niespodziewane żeby studenci pierwszego roku zakładali koło naukowe, bo często takie formacje tworzą się na drugim roku. Aczkolwiek w ramach ćwiczeń mieliśmy okazje dobrze się poznać i stąd padł pomysł na stworzenie takiej przestrzeni do rozwoju poza naszymi zajęciami. Co do naszego koła naukowego postanowiliśmy nadać mu nową nazwę, bo mogliśmy reaktywować reanimacje, jednak chcieliśmy wdrażać do naszej twórczości nowe media. Dlatego ważne jest dla nas prowadzenie konta na Facebooku czy Tik Toku.

Inforamacji o Animacji Kultury więcej na stronie uczelni oraz w całym wydaniu programu “Godzina Rektorska” Więcej o kulturze w programie “Niezła Sztuka” w każdy piątek po 14:00.