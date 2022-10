PKM Zachód AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego z pierwszą porażką w I lidze. Akademicy ulegli w meczu drużyn dotychczas niepokonanych, Siódemce-Miedzi Legnica 25:29 (14:12).

To miał być hit 3. kolejki i był, bo spotkanie toczyło się w bardzo szybkim tempie. Pierwsze minuty dla gości, ale po kwadransie, dokładnie w 16. minucie mieliśmy remis. Po bramce Wasilija Staradubkina było 6:6. Akademicy poszli za ciosem, po golu Tyberiusza Chałupki odskoczyli na dwie bramki przewagi, ale cztery minuty później znów był remis. Sporym zagrożeniem dla akademików był Paulo Grozdek, który szybko zgromadził na swoim koncie 5 bramek. Dorobku jednak nie powiększył, bo za faul na Jakubie Jaszczuku ujrzał czerwoną kartkę. Gościom na moment podcięło to skrzydła i ostatnie minuty pierwszej części meczu należały do zielonogórzan. Gospodarze po 30 minutach prowadzili 14:12.

Legniczanie drugą połowę zaczęli jednak koncertowo. Akademicy na pierwszego gola po zmianie stron czekali aż 5 minut. W tym czasie goście zanotowali cztery trafienia. W 35 minucie po premierowej bramce w tej części meczu AZS-u, autorstwa Adama Stępnia był remis 35:35. Gracze z Legnicy podkręcali jednak tempo i budowali przewagę. W 43. min. po trafieniu Dominika Nowosielskiego znaleźli się już na czterobramkowym prowadzeniu. Ekipa Ireneusza Łuczaka goniła, straty udało się odrobić 7 min. przed końcem, gdy bramkę zdobył Maciej Należyty. Był remis po 23, ale za ciosem akademicy nie poszli i to mimo świetnej postawy w zielonogórskiej bramce Jakuba Siedleckiego. Gospodarze popełniali błędy w ataku, które kontrami punktowali legniczanie, zwłaszcza Michał Czarnecki, który w ostatnich 5 minutach zdobył trzy bramki, a w całym spotkaniu zanotował 8 trafień, co było najlepszym indywidualnym wynikiem w zespole gości. 8 bramek to także najlepszy wynik w AZS-ie. Należał do Alana Młynkowiaka.

Akademicy przegrali po raz pierwszy w tym sezonie, a już we wtorek, 4 października czeka ich kolejne spotkanie. Do Zielonej Góry przyjedzie występująca w lidze centralnej Stal Gorzów, która będzie rywalem akademików w III rundzie wojewódzkiego Pucharu Polski. Ten mecz w hali UZ o 18:00.