Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego bardzo mocna stawia na absolwentów naszej uczelni. Dzięki nagrodzie Absolwent Extra wyróżnia studentów, którzy już zakończyli studia, a do tego odnoszą sukcesy zawodowe. W studio Radia Index TV gościła ostatnio Weronika Leśniewska absolwentka Wydziału Humanistycznego na kierunku Filologia Rosyjska.

W trakcie studiów wyróżniała się aktywnością, działała w Kole Rusycystów, organizowała Dni Słowian Wschodnich, prowadziła też projekt przedszkolaki na UZecie w czasie którego dzieci uczyły się alfabetu wschodniego. W rozmowie z nami opowiedziała dlaczego wybrała taki kierunek w swojej edukacji.

Już wcześniej wspomniałam, że to czysty przypadek. Nie było tego, co sobie wymyśliłam mówiąc kolokwialnie i stwierdziłam że filologia rosyjska, to jest coś tak innego, że chciałbym spróbować. Ta kultura była mi też całkowicie nieznana.

Weronika cały czas jest aktywna z językiem kultury wschodniej. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą.

W trakcie studiów pracowałam w jednej z agencji zatrudnienia pracy tymczasowej. Też z tym językiem, tam nauczyłam się go od tej drugiej strony. Po prostu do trzech razy praktyka. Później chciałam spróbować czegoś nowego i założyłam własną działalność gospodarczą. Jej główny cel to legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców. Obecnie prowadzę też zajęcia w szkole gdzie wspieram dzieci z Ukrainy chodzące do polskiej szkoły.