Pod koniec stycznia br. Fundacja GPW ogłosiła wyniki 8. edycji konkursu na prace licencjackie i magisterskie o nagrodę Prezesa Zarządu GPW. Plebiscyt ten ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi o finansach i ich działaniu.

W tegorocznej edycji po raz pierwszy przyznano nagrodę specjalną, której patronem jest PFR Portal PKK. Z dumą możemy napisać, że wyróżnienie otrzymał Maciej Markowski, który swoją pracę napisał i obronił na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Maciej Markowski zdecydował się na ekonomie, a następnie na ekonomię przedsiębiorstw, gdyż jak sam mówi miał na celu poznanianie tajników prowadzenia działalności gospodarczej. Praca nosi nazwę „Świadomość emerytalna młodych Polaków jako destymulanta dobrowolnych oszczędności emerytalnych na przykładzie studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego” i została napisana pod nadzorem prof. dr hab. Grażyny Borys. Sam autor przedstawił, o czym sama praca jest i na czym się w niej skupił.

Teraz jest bardzo zauważalny problem emerytalny, wiele ludzi mówi: nie będzie mojej emerytury. Jakby nikt na to nie liczy, z tego powodu zająłem się tą tematyką, aby spojrzeć na to z innej perspektywy, aby dowiedzieć się, jakie są tego przyczyny, że ludzie nie interesują się swoją emeryturą, o tym, że uważają, że nie będą mieli pieniędzy na emeryturze, a nie szukają alternatyw. Ta praca jest ogólnie o tym, żeby pokazać, że można znaleźć alternatywne rozwiązania wobec zakładu ubezpieczeń społecznych, czyli zwykłej emerytury

Nasz rozmówca zdradził, co skłoniło go do wysłania pracy na konkurs.

Sama tematyka, to oczywiście to tak jak już mówiłem, to jest duża zasługa pani profesor Grażyny Borys, która przedstawiła mi ten problem, jaki występuje, dzięki czemu po prostu byłem w stanie zainteresować się tym tematem. Tak naprawdę, każdy kolejny rozdział, krok po kroku, sam bardziej zagłębiałem się w te tematykę, chciałem poznać jej tajniki. Co do samego konkursu, tak naprawdę zauważyłem ogłoszenie na stronie internetowej, zobaczyłem ta specjalna kategorie, była ona w jakimś stopniu powiązana z moim tematem pracy, tak naprawdę długo zwlekałem, żeby ja wysłać, bo osoba taka z malej miejscowości, myślę sobie, nie wygram, ale cóż jak widać, warto próbować, warto wysyłać, warto się starać, i można rzeczywiście wygrać fajną nagrodę

Zwycięzca plebiscytu podzielił się wnioskami, jakie wyniósł, że swojej pracy.

Świadomość rzeczywiście jest niska, co wynika z mojej pracy, ludzie dobrze nie znają dodatkowych produktów, nie wiedzą, jak mogą dodatkowo oszczędzać. Raczej też nie skłaniają się ku regularnemu oszczędzaniu. Na pewno ważna jest edukacja od młodszych lat, moim zdaniem większego nacisku na naukę w szkole, już gdzieś w klasach licealnych, technicznych

Obecnie Maciej wykorzystuje wiedze zdobytą na studiach w sektorze bankowym i już planuje kolejne prace i publikacje.