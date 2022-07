Jego opowiadania drukowane były w czasopiśmie “Twórczość”, “Akancie” czy “Pro Libris” teraz pochodzący z Kalisza absolwent naszej uczelni wydał swoją najnowszą książkę “Sztuka Latania”, której tytuł został zaczerpnięty z utworu grupy Lady Pank.

Głównym bohaterem jest Karol Bukowski, który już przekroczył próg dorosłości, a teraz musi zmierzyć się z codziennością, pielęgnowaniem przyjaźni i spełnianiem własnych pasji. Jak mówi sam autor, to historia każdego z nas.

Dokładnie, to jest książka o młodości o każdym z nas. Młody chłopak Karol Bukowski, ponad dwudziestoletni przyjeżdża do dużego miasta, ma swoje cele, pasje, marzenia i chcę je osiągnąć. Pojawiają się też postacie, który wspierają głównego bohatera, ale też chcą się realizować. Wydaje mi się, że to jest właśnie motyw tej powieści pogoń za naszymi marzeniami i realizowanie ich.

Za nim Marcin zaczął wydawać swoje prace, wysyłał się do wielu wydawnictw. Cierpliwość bardzo się opłaciła, teraz sam ma rady dla młodych twórców.

Najważniejsze w pisaniu jest, to żeby znaleźć odpowiednie krzesło, czyli usiąść i pisać. Jeśli już coś mamy to trzeba pokazać swoje pracę. Pisanie do szuflady jest ok, ale czasem trzeba się otworzyć. Z pisania dla siebie można zrobić hobby, ale jeśli coś robimy warto żeby świat się o tym dowiedział.