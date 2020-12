Wybory rektora, zdalna nauka, odwołane Bachanalia… Z czego zapamiętamy 2020 rok na uczelni? Prezentujemy wam zestawienie najważniejszych faktów o Uniwersytecie Zielonogórskim.

W styczniu dużo mówiliśmy o medycynie. Powołany został prorektor ds. Collegium Medicum – prof. Maciej Zabel, specjalista w dziedzinie biologii nowotworów. Wcześniej był pełnomocnikiem rektora ds. organizacji Wydziału Lekarskiego. – Wydaje mi się, że pomysł organizacji tego wydziału w Zielonej Górze należy uznać za bardzo słuszny i bardzo dobry. (…) Jesteśmy na etapie poszukiwania takich specjalności, które można by nazwać specjalnością zielonogórską – mówił prof. Zabel o rozwoju medycyny w Zielonej Górze.

Nie wiedząc jeszcze o tym, że medycyna na dłuższy czas zdominuje nasze życie (nie tylko na uczelni), w lutym przygotowywaliśmy się do kolejnych, jubileuszowych Bachanaliów. Stowarzyszenie “UZeciak” zaczęło zbierać pamiątki związane z Uniwersytetem Zielonogórskim i jego poprzednikami – Politechniką Zielonogórską, Wyższą Szkołą Inżynierską i Wyższą Szkołą Pedagogiczną.

W tym czasie weszła w życie ustawa dyscyplinująca sędziów, zwana również ustawą kagańcową. Wprowadziła odpowiedzialność dyscyplinarną za działalność orzeczniczą sędziów. Prof. Hanna Paluszkiewicz, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UZ, przekonywała, że nowe przepisy mają wpływ także na przeciętnego obywatela. – Jeżeli będziemy mieli do czynienia z takimi sędziami, przed którymi stoi ryzyko odpowiedzialności dyscyplinarnej za ich działalność orzeczniczą, to znaczy, że obywatel nie będzie należycie chroniony – skomentowała pani profesor.

Nadszedł marzec, a wraz z nim – pierwszy przypadek koronawirusa w Lubuskiem i jednocześnie w Polsce. “Pacjentem zero” był 60-letni mieszkaniec Cybinki. Na Uniwersytecie Zielonogórskim został powołany Zespół Antykryzysowy. 13 marca podjął decyzję o zamknięciu uczelni.

Potem już na bieżąco śledziliśmy informacje, jak radzi sobie uczelnia w dobie pandemii. Część pracowników wykonywała obowiązki zdalnie, także studenci przeszli na naukę przez internet. Akademik “Wcześniak” został przeznaczony na izolatorium. – Uczelnia jest zawieszona. Domy Studentów nie są udostępnione. Mieszkają w nich ci, którzy zostali w ramach programów Erasmus lub innych programów – informowała w kwietniu kanclerz Katarzyna Łasińska.

I wydarzyło się to, czego należało się spodziewać – w maju 50. Dni Kultury Studenckiej zostały przeniesione na październik. O decyzji w sprawie Bachanaliów poinformował Parlament Studencki.

Ale nie samą pandemią żyła uczelnia. Pojawiła się zapowiedź rekrutacji na studia, przedłużonej do końca października.

Połowa roku upłynęła zarówno pod znakiem rekrutacji, jak i wyborów rektora. Kolegium Elektorów zagłosowało za kandydaturą prof. Wojciecha Stryżewskiego, wówczas jeszcze prorektora ds. studenckich.

– To jest ukoronowanie wielomiesięcznego procesu wyborczego, który był przedłużony ze wzlędu na pandemię i trudny ze względu na nową ustawę “Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” – podsumowała wybory prof. Anna Saniuk, przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej. Cieszyliśmy się też z wysokiego miejsca uniwersytetu w rankigu “Perspektyw” – 12. lokaty wśród polskich uniwersytetów i 37. miejsca w grupie uczelni akademickich.

Sierpień 2020 r. oznaczał przygotowania do nowego roku akademickiego. Dużo działo się jednak także w Ogrodzie Botanicznym – trwała budowa hydroplatformy nad stawem.

We wrześniu w Radiu Index gościliśmy studentki medycyny nagrodzone przez komitet naukowy kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Katarzyna Ignor i Olga Grodzka przygotowały pracę na temat profilaktyki przeciwzakrzepowej u pacjentów z migotaniem przedsionków serca.

Niestety, we wrześniu zapadła też ostateczna decyzja w sprawie Bachanaliów. Święto absolwentów i studentów zostało odwołane.

Skromniejsza niż zwykle i transmitowana online była inauguracja roku akademickiego w październiku. Najważniejszy element tej uroczystości? Oczywiście wręczenie insygniów władzy nowemu rektorowi, prof. Wojciechowi Strzyżewskiemu. – Wierzę w to, że w dzisiejszym „scyfryzowanym” świecie jesteśmy w stanie nawiązywać relacje i bez osobistych kontaktów stworzyć dobrze współpracującą wspólnotę – powiedział do zgromadzonych w auli i przed komputerami prof. Strzyżewski.

Żacy z Uniwersytetu Zielonogórskiego zaangażowali się też w protest w obronie praw kobiet. Sprzeciw wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji wyrazili m.in. na “Wielkim Spacerze” i proteście “Ostra jazda”.

Co przyniósł nam listopad? Przede wszystkim dalsze wieści o pandemii koronawirusa. 80 studentów zgłosiło się do Szpitala Uniwersyteckiego, by wspomóc personel medyczny. Uznany seksuolog, prof. Zbigniew Izdebski przygotował natomiast raport na temat wpływu pandemii na relacje uczuciowe i seksualne Polaków.

7 grudnia rozpoczął działalność szpital tymczasowy – placówka przygotowana do leczenia pacjentów z COVID-19. Szpital może pomieścić 170 łóżek. Po obiekcie oprowadził nas Bartosz Kudliński, kierownik szpitala tymczasowego: – Stąd zarządzamy całą intensywną terapią i całym piętrem ciężko chorych na COVID pacjentów. Dalej mamy początek strefy czerwonej – oddziału intensywnej terapii – która jest podzielona na trzy sektory. Szpital powstał w obiekcie wybudowanym pierwotnie jako Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.

Na koniec 2020 roku wypadałoby życzyć, by ten szpital miał jak najmniej pacjentów. I aby studenci mogli powrócić do stacjonarnych zajęć. Zdrowia, bezpieczeństwa i odpowiedzialności w nowym roku!