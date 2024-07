W czwartek odbyła się nadzwyczajna sesja rady miasta. Dotyczyła ona zmian w budżecie Zielonej Góry. Radni zdecydowali o przesunięciach oraz zmianach w wieloletniej prognozie finansowej. Czy z punktu widzenia zwykłego mieszkańca są to ważne zmiany?

O komentarz poprosiliśmy dr Jarosława Flakowskiego, wiceprezydenta miasta Zielona Góra.

My dopytujemy – czy oznacza to szybszą realizację zadań?

Przystąpimy teraz do wyłonienia wykonawców, nie musimy czekać do wrześniowej sesji. Ten proces zostanie zdynamizowany. Wcześniej możemy przystąpić do realizacji w terenie.