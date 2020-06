– Zielonogórska oświata zdała egzamin – to zdanie Jarosława Skorulskiego, naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

Gość „Rozmowy na 96FM” pytany był przez nas o to, jak można ocenić zakończony kilka dni temu szkolny oraz jak funkcjonowały miejskie szkoły, przedszkola w dobie pandemii koronawirusa.

To był trudny rok, ale myślę, ze bardzo szczęśliwie zakończony. Dyrektorzy dzięki wysiłkowi nauczycieli zakończyli rok z pełnym sukcesem. Pewnie, ze chcieliby wrócić we wrześniu do szkół.