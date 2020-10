Opryski były, ale jeszcze efektywniejsze mają być przy wsparciu nauki. Zakład Gospodarki Komunalnej zasięga wiedzy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Chodzi o walkę z kleszczami.

Obecny dziś w porannej Rozmowie na 96 FM Krzysztof Sikora, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej wierzy, że dzięki temu walka z kleszczami będzie jeszcze skuteczniejsza.

Szef ZGK podkreśla, że zależy mu na tym, aby mieszkańcy byli bezpieczniejsi i żeby pieniądze na opryski były wydawane efektywniej.

Wczesną wiosną, kiedy te drobnoustroje nie rozwiną się na tyle, żeby były dla nas szkodliwe, to reagujemy. Wczesną wiosną, na przełomie marca, najpóźniej na początku kwietnia. Chcemy wiedzieć, jak to wygląda naukowo. Myślę, że to będzie ciekawa wiedza.