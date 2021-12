Jak wyglądać będzie podróż pociągiem w dobie obostrzeń covidowych? O co powinni zadbać podróżni? Między innymi takie tematy podejmowaliśmy z naszym gościem w „Rozmowie na 96 FM”.

A była nim Marzena Skubiszyńska, pełniąca obowiązki dyrektora Polregio w regionie lubuskim. Od dziś wchodzą bowiem obostrzenia. Co się może zmienić i o co należy zadbać?

Naszego gościa zapytaliśmy również o nowy rozkład jazdy, który wszedł w życie kilka dni temu. Z punktu widzenia Zielonej Góry najważniejsze jest nowe połączenie do Jeleniej Góry.

Długo oczekiwany pociąg. To są dwie pary połączeń z Jelenią Górą. Tam możemy się przesiąść do Szklarskiej Poręby. Zachęcamy do skorzystania z tego połączenia. Pierwsze zostało uruchomione w tę niedzielę. Mamy nadzieję, że zbliżające się ferie sprawią, że wszyscy będziemy zainteresowani tym połączeniem.