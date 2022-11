Jak wygląda temat związany z dystrybucją węgla w naszym regionie? Temat ważny, dlatego badamy grunt i sprawdzamy, jak wygląda on w lubuskiem.

Dziś gościliśmy wojewodę lubuskiego Władysława Dajczaka. Gość „Rozmowy na 96 FM” stwierdził, że wszystko w naszym regionie, jeśli chodzi o dystrybucję węgla, idzie zgodnie z planem mimo, że samorządowcy mieli dość obawy.

W tej chwili mamy czterdzieści samorządów, które mają podpisane umowy. Osiem już jest zaopatrzonych w węgiel i dystrybuuje wśród swoich mieszkańców. Natomiast 40 gmin jest na etapie podpisywania umów elektronicznych. 77 samorządowych lubuskich złożyło zapotrzebowanie do spółki “Węglokoks”. Już jest 44 tysiące ton do końca kwietnia przyszłego roku, do końca tego roku 27 tysięcy.

Węgiel trafia do naszego regionu z Katowic. Zielona Góra była pierwszym miastem w naszym województwie, które otrzymało węgiel.

W tej chwili to jest ok. 500 ton, które dotarło do Zielonej Góry, 350 mieszkańców już zostało zaopatrzonych, a wniosków jest 500 i wciąż one spływają. W Zielonej Górze to jest cena 1800 złotych czyli niższa niż dopuszcza ustawa.