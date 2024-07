Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost obsłuży w tym roku 100 tysięcy pasażerów. Spółka przewiduje, że liczba klientów zwiększy się dwukrotnie w stosunku do poprzedniego sezonu.

– Zainteresowanie rośnie z każdym rokiem. I mówię tu zarówno o pasażerach jak również o liniach lotniczych obsługujących międzynarodowe połączenia- mówił w Rozmowie na 96FM Robert Narkun prezes zarządu spółki Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost

Albania, Turcja, Tunezja i Egipt to najbardziej oblegane destynacje wakacyjne jeśli chodzi o loty z Zielonej Góry. Eksperymentem co do którego było sporo wątpliwości była Albania. Dziś nikt w spółce nie ma wątpliwości, że utworzenie tego połączenia to strzał w dziesiątkę.

Liczby mówią same za siebie. Dla porównania w ubiegłym roku port lotniczy Zielona Góra – Babimost obsłużył 52 tys. pasażerów.