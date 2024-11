– To trzeci ponadmiliardowy budżet województwa – mówił w Rozmowie na 96 FM Grzegorz Potęga. Wicemarszałek województwa lubuskiego był gościem Radia Index.

Zdaniem Grzegorza Potęgi taki projekt budżetu daje powody do radości.

Po raz kolejny jest to dokument, który opiewa zarówno po stronie wpływów, jak i wydatków na kwotę ponad 1 mld zł. To chyba trzeci taki budżet, gdzie przekraczamy tę kwotę. 1 mld 138 mln zł to przychody, a wydatki 1 mld 272 mln zł. To mamy deficyt na poziomie 133 mln zł, który spłacimy z kredytu.